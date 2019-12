Meer inzicht in kosten financiële dienstverlening

Consumenten krijgen meer zicht op de kosten van een hypotheek. In 2009 zullen kosten expliciet worden vermeld, in euro’s en niet meer in percentages. Daarmee wordt ook de invloed van kosten op het eindresultaat van vermogensopbouwproducten zoals bijvoorbeeld een beleggingsverzekering inzichtelijk. Afgelopen vrijdag heeft Minister Bos van Financiën maatregelen hiervoor bekendgemaakt. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet op de weg naar een betere en transparantere financiële dienstverlening.

Halverwege 2009 wordt ook het dienstverleningsdocument ingevoerd. Dat moet ervoor zorgen dat een consument in een veel eerder stadium dan nu vaak het geval is informatie krijgt over welke kosten hij mag verwachten van een bepaald advies- of verkooptraject. Op die manier kan de consument eerder maar ook op een rustiger moment zijn keuze van dienstverlening bepalen.

Omzetbonus

Minister Bos maakt ook een eind aan bonussen die de tussenpersoon ontvangen van banken en verzekeraars omdat het bijvoorbeeld lukt een x-aantal producten van een bepaald product te verkopen. Deze vorm van beloning is al jaren een doorn in het oog van de Consumentenbond.