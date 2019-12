Kies een auto met veiligheidssysteem ESC

ESC staat voor Electronic Stability Control. Dit systeem grijpt in wanneer een auto in een slip raakt en houdt de auto onder controle. Als alle auto’s in Europa ESC zouden hebben, scheelt dat jaarlijks ongeveer 4.000 dodelijke slachtoffers.

De Europese Commissie roept fabrikanten op om alle auto’s met ESC aan te bieden. Ook spoort zij consumenten aan om bij de aanschaf van een nieuwe auto te kiezen voor een uitvoering mét ESC. De Consumentenbond sluit zich hierbij aan. Grote, dure auto’s zijn tegenwoordig bijna allemaal uitgerust met ESC. Voor de kleinere modellen geldt dit nog lang niet. In Zweden is 96% van de verkochte auto’s voorzien van het systeem; in Nederland is dat 43%. Bovendien is de meerprijs van ESC in Nederland onevenredig hoog en de gemiddelde autoverkoper is vaak onvoldoende op de hoogte van de voordelen.

Zoek het op

ESC is na autogordels het meest effectieve wapen in de strijd voor verkeerveiligheid. Wie wil weten welke auto’s standaard zijn uitgerust met ESC en bij welke merken en types het tegen bijbetaling geleverd kan worden, kan dat opzoeken in een speciale moduleop de site van de Consumentenbond. Leden van de bond kunnen ook andere testgegevens op autogebied raadplegen.