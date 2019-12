Klagen in de zorg makkelijker door nieuwe geschillencommissie

Wie wil klagen over een behandeling of een medische misser kan vanaf juni terecht bij de nieuwe Geschillencommissie Zorginstellingen. Er was al een geschillencommissie voor ziekenhuizen, maar die wordt flink uitgebreid naar andere disciplines in de zorg. De Consumentenbond heeft zich vijf jaar lang hard gemaakt voor de geschillencommissie, die ervoor zorgt dat klagen in de zorg veel makkelijker wordt.

Tijdens het symposium ‘Uw klacht, onze zorg’ hebben onder andere minister Klink van Volksgezondheid en Consumentenbond-directeur Felix Cohen de aftrap gegeven voor de nieuwe Geschillencommissie Zorginstellingen. Voor de bond is de oprichting van de nieuwe geschillencommissie een groot succes, zeker nu het kabinet heeft aangekondigd dat het klachten-instituut onderdeel wordt van de nieuwe ‘Wet Patiëntenrechten’. Vijf jaar lang heeft de bond zich hard gemaakt voor de geschillencommissie, die ervoor zorgt dat klagen in de zorg veel makkelijker wordt.

Laagdrempelig en goedkoop

Naar verwachting zullen de komende maanden enkele duizenden zorginstellingen zich bij de geschillencommissie aansluiten. Het gaat dan om ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorgorganisaties, en instellingen in de psychiatrie en gehandicaptenzorg. Het advies van de geschillencommissie is bindend en in tegenstelling tot een gang naar de rechter is de geschillencommissie laagdrempelig, goedkoop en snel. De maximale schadevergoeding die de geschillencommissie kan toekennen is nu nog € 5.000, maar zodra de Wet Patiëntenrechten’ zijn intrede doet gaat dat bedrag omhoog naar € 25.000. Bovendien komt er dan ook een onafhankelijke geschillenregeling voor alle huisartsen, tandartsen en fysiotherapeuten.

