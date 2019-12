Lars Hooning vertrekt bij de Consumentenbond

Lars Hooning (directeur Maatschappelijke Belangenbehartiging & Communicatie) vertrekt bij de Consumentenbond. Hooning was ruim een half jaar werkzaam bij de bond.

De reden voor de beƫindiging van het dienstverband is het uiteenlopen van de wederzijdse verwachtingen. Van een conflict is geen sprake, het besluit is in goed onderling overleg tot stand gekomen. De taken van Lars Hooning worden voorlopig waargenomen door algemeen directeur Felix Cohen.