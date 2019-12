Nieuwe mediawet moet regels bevatten voor kinderreclame

De nieuwe mediawet moet regels bevatten voor reclame gericht op kinderen over ongezonde voedingsmiddelen. Dat bepleiten de Hartstichting en de Consumentenbond bij de Tweede Kamer. Terecht wordt in het voorstel voor de nieuwe wet wel geregeld dat op tijdstippen dat kinderen tv kijken (tussen 6.00 en 21.00 uur), geen reclame voor alcoholische dranken mag worden uitgezonden. De bond en de Hartstichting pleiten al enkele jaren voor eenzelfde regeling voor reclame voor ongezonde levensmiddelen.

Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat reclame van invloed is op het eetpatroon van kinderen en bovendien het begrip van kinderen over gezonde voeding verstoort. Hierover is grote internationale consensus, en de nieuwe mediawet is biedt een uitgelezen kans om de hoeveelheid reclame voor junkfood gericht op kinderen sterk in te perken.

Overgewicht

De stijging van overgewicht is een groot probleem onder kinderen. De afgelopen tien jaar het percentage kinderen met overgewicht schrikbarend gestegen, met alle gevolgen voor de volksgezondheid van dien.