Oneerlijke handelspraktijken binnenkort verboden

De Consumentenbond heeft er jaren voor gestreden en nu is het zo ver: binnenkort wordt de Wet Oneerlijke Handelspraktijk van kracht. Dat is positief voor consumenten want met de nieuwe wet kunnen ondernemers die via misleidende reclame of op een agressieve manier hun producten aan de man brengen beter worden aangepakt. Dinsdag 23 september heeft de Eerste Kamer de wet unaniem aangenomen. Dat was de laatste horde die nog genomen moest worden.

Dat oneerlijke handelspraktijken veel consumenten dwars zitten, blijkt wel uit een meldpunt van de Consumentenbond in 2007. In korte tijd ontving de bond 1500 reacties. Met name zogenaamde lokkertjes (scherpgeprijsde aanbiedingen die vervolgens in de winkel niet verkrijgbaar zijn) zijn veel consumenten een doorn in het oog.

Recht krijgen

Met de campagne ‘Van recht hebben naar recht krijgen’ nam de Consumentenbond in 2003 het voortouw voor een wet tegen oneerlijke handelspraktijken. Er kwam eerst een Europese richtlijn, en nu is die richtlijn definitief omgezet in Nederlandse wetgeving. Eerder heeft ook de Tweede Kamer al met de nieuwe wet ingestemd. Daarbij is op aandringen van de Consumentenbond en van PvdA-kamerlid Mei Li Vos vastgelegd dat de Consumentenautoriteit bij alle overtredingen van de wet boetes op kan leggen.