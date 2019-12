Onrust over Fortis

Het is goed dat de Nederlandse overheid zich inspant om een faillissement van Fortis te voorkomen, maar de Consumentenbond zal extra alert zijn op de positie van consumenten bij een eventuele verkoop van deze bank. Overname van Fortis of ABN AMRO-onderdelen door bijvoorbeeld ING kan leiden tot het ontstaan van een dusdanig grote bank die een grote stempel op de markt drukt, dat er sprake kan zijn van een monopolie waarin keuzevrijheid en vrijheid van handelen van consumenten stevig wordt beperkt.

De bond roept de De Nederlandsche Bank op om expliciet aandacht te schenken aan de belangen van consumenten bij de ontwikkelingen rondom Fortis. De Nederlandsche Bank (DNB) houdt toezicht op de stabiliteit en betrouwbaarheid van het financiële stelsel in Nederland. DNB is bij uitstek in staat voorlichting te geven aan bezorgde klanten van deze bank en eventuele risico’s voor rekeninghouders.

Service en bereikbaarheid

Daarnaast is belangrijk dat een overname of verkoop van Fortis niet leidt tot een afname in kwaliteit van dienstverlening of service of een afname in bankkantoren. Ook moeten consumenten en met name klanten van de bank goed geïnformeerd worden over de ontwikkelingen en eventuele veranderingen.

Meer informatie op onze site:

Het Nederlands depositogarantiestelsel