Reisadviezen reisbureaus ruim voldoende

De uitslag van de reisbureaumonitor 2008 in de Reisgids van juli/augustus van de Consumentenbond laat zien dat reisbureaus dit jaar een ruim voldoende scoren voor het geven van reisadviezen. Dit jaar komen twee reisbureauketens als beste uit de monitor: VakantieXperts en Thomas Cook. Beiden hadden een constant hoge score. In het juli/augustusnummer van de Reisgids van de Consumentenbond is de volledige einduitslag gepubliceerd.

De scores liggen dit jaar hoger dan in 2007, toen kwamen de reisbureaus niet verder dan een voldoende. Toch kan er nog wel wat verbeterd worden, vooral wat het gebruik van informatiebronnen en de uitgebreidheid van informatie betreft. Het best bleken de reisbureaumedewerkers het te doen op vriendelijkheid, maar ook de waardering van de onderzoekers voor snelheid, opstelling en manier van beantwoorden was goed.

Mysteryshoppers van de Consumentenbond hebben de afgelopen maanden 140 reisbureaus van de zes grootste reisbureauketens in Nederland en een groep onafhankelijke reisbureaus bezocht. Zij vroegen daar advies over vier verschillende reizen. VakantieXperts en Thomas Cook adviseren uiteindelijk het beste, beiden met gemiddeld ruim 71% van het maximum te behalen aantal punten. Het bureau dat het laagst, maar nog wel steeds voldoende, scoort in de Reisbureaumonitor 2008 is D-reizen met een gemiddelde score van 66%.