Reissites nog altijd misleidend

Websites waarop vliegreizen geboekt kunnen worden blijken de consument nog altijd op een verkeerd spoor te zetten. Het gaat daarbij om prijzen exclusief toeslagen, aanbiedingen die niet te boeken zijn en voorwaarden die onvindbaar zijn.



Eind 2007 zijn 386 boekingssites in 16 landen bekeken op aspecten die voor de consument misleidend of anderszins nadelig kunnen zijn. De helft bleek toen niet in orde. Recent vervolgonderzoek van de EU laat zien dat de helft van die websites hun leven heeft gebeterd. Nederlandse websites zijn in die onderzoeken niet meegenomen.

De Consumentenbond heeft eind 2007 zelf onderzoek gedaan naar 25 Nederlandse websites, waaruit bleek dat ook in ons land nog niet alles koek en ei is. Naast onvindbare aanbiedingen en misleidende prijsstelling komt het ook voor dat verzekeringen, die de consument vaak helemaal niet nodig heeft, automatisch in de boeking worden meegenomen. De bond pleit ervoor dat de reiziger zelf kan aangeven of hij een verzekering wil.

Reiscode

Binnenkort start een evaluatie van de bestaande reclamecode voor reisaanbiedingen, waar de bond bovengenoemde punten aan de orde zal stellen. In de loop van deze zomer treedt de Wet Oneerlijke Handelspraktijken in werking, dan krijgt de toezichthouder Consumentenautoriteit meer bevoegdheden om op treden tegen overtredingen als deze.