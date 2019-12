Eenderde jongeren vertoon risicovol financieel gedrag

Signalen van financieel problematisch gedrag zijn al zichtbaar bij kinderen vanaf 8 jaar. Eenderde van de jongeren vertoont risicovol financieel gedrag; ze hebben schulden en spelen om geld en tweederde van de jongeren vindt het moeilijk om met geld om te gaan. Dat zijn conclusies uit het onderzoek van CentiQ, het platform waarin circa veertig organisaties op het gebied van (consumenten)financiën, zoals de Consumentenbond, samenwerken om consumenten financieel wijzer te maken.

Financieel gedrag van jongeren wordt vooral beïnvloed door leeftijdgenoten en of men een uitgaanstype is of niet. De opvoedingsstijl van ouders heeft grote invloed op het financieel inzicht van jongeren. Vrijgevigheid van ouders blijkt averechts te werken. In 2009 start een brede pilot binnen het VMBO om jongeren financieel wijzer te maken.

Platform CentiQ

CentiQ is een samenwerkingsverband van partijen in de financiële sector, de overheid, de wetenschap en consumentenorganisaties. De doelstelling van het platform is dat consumenten hun financiële beheer- nu en met een lange-termijn horizon beter op orde hebben. Ze zijn zelf actief betrokken en/of winnen deskundig advies in, om te komen tot weloverwogen financiële beslissingen die bijdragen aan het behalen van hun persoonlijke doelen.

Meer informatie: www.wijzeringeldzaken.nl