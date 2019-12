Schijnveiligheid door medicijnen achter toonbank

Door bepaalde medicijnen bij de drogist achter de toonbank te plaatsen ontstaat een vorm van schijnveiligheid. Daarmee wordt de suggestie gewekt dat het verkopend personeel de klanten altijd van een goed advies voorziet. Dat is echter lang niet altijd het geval, zo blijkt uit een aantal onderzoeken en tests van de Consumentenbond.

Medicijnen zijn opgedeeld in drie groepen: op recept bij de apotheek, overal vrij verkrijgbaar (bijvoorbeeld in de supermarkt) en er is ook een groep medicijnen die alleen bij de apotheek en de drogisterij verkocht mag worden. Binnen die laatste categorie mocht de apotheker of drogist zelf bepalen of de medicijnen vrij in het schap werden geplaatst of juist achter de toonbank. In de Tweede Kamer gaan stemmen op om de medicijnen altijd achter de toonbank te plaatsen. Begin april wordt dit onderwerp opnieuw bespoken.

Keuzevrijheid

De Consumentenbond is geen voorstander van het plan. Ten eerste is het een beperking van de keuzevrijheid en bovendien heeft het alleen zin om bepaalde medicijnen verplicht achter de toonbank te plaatsen als het personeel dan ook altijd gevraagd en ongevraagd informatie en advies kan geven. Zo lang dat niet het geval is, en zo lang er ook geen officiële instantie is die daar op toeziet, heeft het geen zin de medicijnen verplicht achter de toonbank te plaatsen. Voor er zaken gaan veranderen, wil de bond eerst een grondige evaluatie zien.

 Klik hier om naar het dossier Medicijnen te gaan