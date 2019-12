Shoppen loont, óók bij de audicien

Wat de opticien is voor mensen met een bril, is de audicien voor slechthorenden. En net als bij de brillenzaak – en in tal van andere branches – is het ook bij de audicien verstandig om niet over één nacht ijs te gaan. Shoppen loont, zo blijkt uit een rondgang van de Consumentenbond en de Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden langs 30 audiciens.

Alle audiciens nemen ruim de tijd voor een intakegesprek, maar de persoonlijke wensen komen niet altijd even uitgebreid aan bod. Zo bespreken lang niet alle audiciens de medische aspecten en luistersituaties. Belangrijke aspecten als zichtbaarheid van het hoortoestel en draagcomfort komen bij tien winkels helemaal niet ter sprake. Ook de adviezen en het assortiment lopen behoorlijk uiteen. Bij de ene audicien krijgt de slechthorende ‘mystery guest’ slechts één toestel voorgelegd, terwijl hij elders uit 8 toestellen kan kiezen.

Wensenlijst

Wie zich oriënteert op een nieuw hoortoestel, doet er goed aan om zelf een wensenlijst op te stellen. Weet dat een duurder hoortoestel niet per definitie voor u het beste resultaat geeft is en bezoek meerdere audiciens, want het persoonlijk advies en de prijsstelling zijn lang niet overal gelijk. Op www.hoorwijzer.nl is meer informatie te vinden audiciens, zorgverzekeraars en beschikbare types hoortoestellen.