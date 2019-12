Nieuwe wetgeving minimaliseert eventuele energiebesparing

Nieuwe energiewetsvoorstellen (de verplichte invoering van de digitale elektriciteitsmeter, de invoering van het capaciteitstarief en een wettelijke regeling voor het leveranciersmodel) minimaliseren een eventuele bijdrage aan energiebesparing. Daarnaast zullen consumenten uiteindelijk de rekening gepresenteerd krijgen van deze invoering. De Consumentenbond heeft de minister van Economische Zaken en de Tweede Kamer opgeroepen de wetsvoorstellen aan te passen zodat ze wél een bijdrage leveren aan energiebesparing en consumenten niet de dupe worden door de hoge kosten die de nieuwe voorstellen met zich meebrengen.

Voordat er sprake kan zijn van verdere invoering en uitrol van de slimme digitale energiemeter moet eerst het advies van het College bescherming persoonsgegevens afgewacht worden. De minister is verplicht advies te vragen over de mogelijke privacyrisico’s bij de invoering van deze meter. Het verdient daarbij niet de schoonheidsprijs de toezichthouder slechts zo beperkt de tijd te geven een advies over dit uitgebreide dossier te laten uitbrengen.

Capaciteit en levering

Met de invoering van het capaciteitstarief wordt het principe ‘de vervuiler betaalt’ losgelaten en verdwijnt de prikkel om energiezuiniger en milieuvriendelijker te consumeren. Het leveranciersmodel maakt energieleveranciers verantwoordelijk voor het geven van energiebesparingsadviezen aan consumenten. Een onzinnig voorstel, energieleveranciers zijn commerciële ondernemingen die baat hebben bij verkoop van meer energie in plaats van minder. De Tweede Kamer vergadert donderdag 19 juni over de afronding van de nieuwe energiewetsvoorstellen.