Slimme energiemeter in strijd met EVRM

De invoering van de slimme energiemeter is in strijd met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Tot deze conclusie komt de Universiteit van Tilburg die in opdracht van de Consumentenbond een privacytoets uitvoerde. De bond roept de Eerste Kamer op het wetsvoorstel ‘slimme meters’ af te wijzen, zodat de minister Van der Hoeven van Economische Zaken een beter voorstel moet doen. Op www.consumentenbond.nl kan de hele privacytoets van de Universiteit van Tilburg worden gedownload.

Onderzoekers van de Universiteit van Tilburg concluderen dat het genereren en doorgeven van kwartier/uurwaarden en dagstanden van energieverbruik aan netbeheerders en het verplicht uitrollen van de slimme energiemeter in strijd is met het recht op privacy van consumenten. Het voorstel dat nu bij de Eerste Kamer ligt, is vooral handig voor netbeheerders en energieleveranciers maar geeft consumenten weinig zicht op energiegebruik of potentiële besparingsmogelijkheden. Uiteindelijk moeten consumenten hiervoor wel veel geld betalen.

Slimme meter

Met de slimme energiemeter kan er via het stopcontact ‘achter de voordeur’ gekeken worden naar welke apparatuur aanwezig is en of mensen thuis zijn. Zolang deze privacyrisico’s bestaan, mogen consumenten niet verplicht worden opgescheept met een digitale ‘slimme’ elektriciteitsmeter.