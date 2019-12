SMS en mobiel internet in buitenland moet goedkoper

De Europese Commissie moet een wettelijk maximum tarief vaststellen voor sms en mobiel internet in het buitenland. Nederlandse vakantiegangers betalen nu gemiddeld 51 eurocent per verstuurde sms, terwijl andere Europeanen gemiddeld 35 eurocent betalen. Mobiel bellen in het buitenland is mede op aandringen van de Consumentenbond vorig jaar al een stuk goedkoper geworden.

De Europese Commissie heeft in 2007 een maximum tarief ingesteld voor bellen uit het buitenland. Voor Nederlandse vakantiegangers is het bellen vanaf het vakantieadres nu minder duur. Sms en mobiel internet zijn nog steeds te duur. Consumenten worden regelmatig onaangenaam verrast door de hoge telefoonrekening na hun vakantie, doordat de prijzen voor mobiel dataverkeer (internet en sms) hoog zijn. Zo blijkt ook uit een meldpunt van de bond eind juli 2007.

Duur

Al in 2003 heeft de Consumentenbond bij telecomwaakhond OPTA aangekaart dat Nederlandse consumenten veel meer betalen voor het versturen van sms’jes dan mensen uit andere Europese landen. Nu blijkt dat Nederlandse aanbieders ook de hoofdprijs vragen voor mobiel internet en sms vanuit het buitenland.