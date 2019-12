Taxi’s te duur en concurrentie komt niet op gang

Vrijwel alle taxi’s in de vier grote steden rekenen het maximum tarief. Driekwart van de gebruikers vindt de taxi dan ook duur tot zeer duur. Voor veel consumenten is dit een reden om niet met de taxi te reizen. Ook is er kritiek op de service en kwaliteit, bijvoorbeeld vanwege de slechte rijstijl, het gebrek aan stratenkennis of het weigeren van korte ritten. Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. De taxi’s in de vier grote steden zijn over het algemeen wel schoon en comfortabel.

De bond concludeert dat ondanks de liberalisering van de taxibranche er nog geen concurrentie op prijs of kwaliteit is. Er is voor passagiers weinig tot niets te kiezen, doordat:

bijna overal het maximumtarief gehanteerd wordt;

bij meer dan de helft van alle taxi’s de verplichte tariefkaart aan de buitenkant óf niet zichtbaar óf onleesbaar is;

consumenten niet kunnen kiezen voor een bepaalde taxi doordat dit op de standplaats onmogelijk wordt gemaakt.

Marktwerking

Dit voorjaar hield de Consumentenbond een enquête onder 1280 consumenten en er werden 120 anonieme taxiritten gemaakt. Doel was te onderzoeken of de nieuwe tariefstructuur, die sinds 1 februari 2008 in werking is, bijdraagt aan een betere werking van de taximarkt. Dat blijkt nog niet het geval, omdat consumenten taxi’s blijven mijden als er geen heldere tarieven gecommuniceerd worden en er niet genoeg marktwerking is. Terwijl de taxi een prima aanvulling is op de eigen auto of het openbaar vervoer. Wanneer de tarieven omlaag gaan, stappen consumenten eerder in de taxi, zo blijkt uit het onderzoek.