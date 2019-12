Medereiziger grote bron van ergernis

Mensen ergeren zich in de trein vooral aan hun medepassagiers. Hinderlijk gebruik van de mobiele telefoon spant de kroon, 87% ergert zich hier aan. Maar het feit dat passagiers al instappen voordat iedereen is uitgestapt, staat ook hoog in de top 10.

De ontevredenheid over vertraging van de trein is minder dan in voorgaande jaren. Het treinpanel geeft het hoogste cijfer in 10 jaar voor het op tijd rijden van de trein, 6,9. In 2006 was dat nog een 6,5. Toch zijn er nog wel klachten over de Nederlandse Spoorwegen, met name over de verstaanbaarheid van de omroepinformatie in de trein of op de perrons. De helft van de ondervraagden is hier tamelijk of zeer ontevreden over.

Twee conclusies

De Consumentenbond trekt op basis van het onderzoek twee conclusies. De reiziger wil meer rust, dus moeten de huisregels die er zijn beter zichtbaar worden, waar nodig worden aangescherpt en het treinpersoneel moet deze huisregels beter gaan handhaven. Daarnaast moet de juistheid, volledigheid en verstaanbaarheid van de omroepberichten beter.