Start uitbetaling schoolboeken-geld

Ouders met kinderen op het voortgezet onderwijs ontvangen in december 2008 een bedrag van € 316 per kind als vergoeding voor het huren of kopen van schoolboeken voor het schooljaar 2008/2009. Met ingang van het schooljaar 2009/2010 gaat het geld direct naar de scholen. De school zorgt er vervolgens voor dat de kinderen de leermiddelen krijgen.

Vanaf 2009 geldt het principe dat degene die bepaalt ook betaalt. Scholen voor voortgezet onderwijs zijn dan verantwoordelijk voor de aanschaf en distributie van schoolboeken, cd-roms en andere leermiddelen. In het basisonderwijs is dat al jaren zo geregeld. Het nieuwe systeem voorziet in een financiële prikkel voor scholen om alleen leermiddelen op de lijst te zetten die echt relevant zijn en die dus ook gebruikt worden. Oók kunnen scholen dan samen een vuist maken tegen uitgevers en distributeurs.

Eindelijk

Sinds 2006 heeft de Consumentenbond – samen met oudervereniging Ouders & Coo -intensief actie gevoerd tegen te dure schoolboeken, daarbij ondersteund door meer dan 8.000 handtekeningen van ouders. Op www.gratisschoolboeken.nl staat praktische informatie over gratis schoolboeken in het voortgezet onderwijs. Deze informatie is afkomstig van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).