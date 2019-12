'Vergulde stethoscoop' voor PNO Ziektekosten

Zorgverzekeraars doen kwalitatief nauwelijks voor elkaar onder. Met name op serviceaspecten zoals telefonische bereikbaarheid en afhandelen van declaraties zijn de onderlinge verschillen klein, zo blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. PNO Ziektekosten voert de ranglijst aan en is daarmee de beste zorgverzekeraar. Als prijs ontvangt PNO de ‘Vergulde Stethoscoop’, een wisseltrofee die de bond jaarlijks gaat toekennen aan de zorgverzekeraar die het best luistert naar de wens van de klant.

Omdat de verschillen klein zijn, krijgen ook de andere verzekeraars het eindoordeel ‘goed’. Toch zijn er ook minpunten. Zo kan de informatie over wanneer wel en wanneer niet bijbetaald moet worden bij driekwart van de verzekeraars een stuk duidelijker. En bovendien zijn verzekeraars niet altijd open over waarom ze bepaalde zorgaanbieders wel of juist niet contracteren.

Gratis advies op maat

De ranglijst is een optelsom van diverse onderzoeken. De prijs en dekking van de diverse polissen zijn niet meegewogen omdat daar alleen per polis een oordeel over geveld kan worden, en niet per verzekeraar. Toch moeten consumenten de prijs en dekking wel degelijk betrekken bij hun keuze, want ook dit jaar zijn de prijsverschillen voor met name de aanvullende pakketten groot. De zorgvergelijker van de Consumentenbond geeft voor leden een gratis advies op maat.



