2008 Nog langer onduidelijkheid over beleggingsverzekeringen

Gepubliceerd op:25 april 2008

Het onafhankelijke feitenonderzoek van het ministerie van Financiën naar ‘woekerpolissen’, dat eind april zou verschijnen, is wederom vertraagd. Voor consumenten blijft het zo nog langer onduidelijk of en wat er mis is met beleggingsverzekeringen.



Onderhandelingen tussen verzekeraars en belangenorganisaties, zoals Stichting Verliespolis, hebben tot op heden niet tot een oplossing geleid. De organisaties gaan nu een aantal verzekeraars dagvaarden.



Onzekerheid

Daarmee is de kans veel groter geworden dat consumenten individueel naar het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) of naar de rechter gaan. Dat leidt voor consumenten tot een nog langere periode van onzekerheid en nog meer kosten. De Consumentenbond voorziet ook een enorme belasting voor het justitieel apparaat (zelfs als slechts een deel van alle getroffenen naar de rechter stapt). Er moeten dus snel concrete oplossingen komen. De Consumentenbond vraagt nu de Ministeries van Financiën en Justitie hun verantwoordelijkheid op te pakken en de regie naar zich toe te trekken. Dat is in het belang van alle betrokken partijen.