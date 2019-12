Geen toename in gebruik vloeibaar vet in horeca

50% van de cafetaria’s en snackbars gebruikt nog geen vloeibaar frituurvet, dat meldt de Voedsel en Warenautoriteit (VWA) op 3 juni 2008. Sinds 2006 is het aantal horeca-ondernemers dat vloeibaar frituurt niet verder gestegen. De Consumentenbond pleit voor wetgeving, omdat zelfregulering blijkbaar te weinig effect heeft. Vloeibaar frituurvet is gezonder omdat het rijker is aan goede onverzadigde vetzuren en minder van het slechte transvet bevat dan vast frituurvet.

Het verplicht stellen van frituren in vloeibaar vet is een eenvoudige maatregel die het ministerie van Volksgezondheid kan invoeren om gezondheidswinst te bewerkstelligen voor de consument. Vast frituurvet bevat veel transvetzuren die ongezond zijn omdat zij het cholesterolgehalte in het bloed kunnen verhogen. Een hoger cholesterolgehalte is een risicofactor voor hart- en vaatziekten. Aan vloeibaar frituren zit geen enkel nadeel voor de ondernemer.

Campagne

Sinds enkele jaren probeert Koninklijk Horeca Nederland haar achterban over te halen om in vloeibaar vet te frituren, vanwege de gezondheidsvoordelen voor de consument. Het voorlichtingsbureau Margarine, Vetten en Oliën is in 2004 de campagne ‘Verantwoord Frituren’ gestart en streeft ernaar om dit percentage de komende jaren te laten stijgen tot 75% in 2010.