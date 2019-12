Patiënt moet wachtlijst thuiszorg niet accepteren

De laatste jaren is het een aantal keer gebeurd dat het geld op is bij thuiszorgorganisaties, waardoor nieuwe patiënten op de wachtlijst komen. Momenteel speelt dat in delen van Groningen en Overijssel. De Consumentenbond benadrukt dat mensen met een indicatiebesluit recht hebben op thuiszorg. Neem geen genoegen met een plek op de wachtlijst en eis dat het regionale zorgkantoor met een passende oplossing komt.

De discussie over het geld moet niet over de rug van de cliënt worden gevoerd.

Het zorgkantoor is wettelijk verplicht om te regelen dat patiënten de zorg (thuiszorg en andere zorg in het kader van de AWBZ) krijgen waar ze recht op hebben. Waar wachtlijsten ontstaan door geld- of personeelsgebrek, kan het zorgkantoor ook andere thuiszorginstellingen inschakelen. Lukt ook dat niet, dan moeten patiënten een financiële compensatie krijgen zodat zij zelf hulp in kunnen huren.

Regionale zorgkantoren

De regionale zorgkantoren zijn in handen van de zorgverzekeraars. Een overzicht van de diverse regio’s met bijbehorende adressen en telefoonnummers is te vinden op www.zorgkantoor.nl.