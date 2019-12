Weinig rente op kinderspaarrekening

Rentetarieven op kinderspaarrekeningen zijn beduidend lager dan die op reguliere spaarrekeningen en worden nauwelijks verhoogd gedurende de looptijd. Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond gepubliceerd in de Consumentengids van mei 2008.



De rentes op kinderspaarrekeningen zonder beperkende voorwaarden liggen tussen de 2,2 en 2,8%, terwijl de gunstigste reguliere spaarrekening een rente geeft van 4,6%. De zogenaamde combinatierekeningen van kinderbetaal- en kinderspaarrekening geven ook een lage rente, tussen de 1,8 en 2,75%.



Jeugdspaarrekeningen met beperkende voorwaarden die, naast een gadget of knuffel, ook bonussen of premies uitkeren kunnen wel een goed alternatief zijn voor reguliere spaarrekeningen. De spaarrekening moet dan de hele looptijd (vaak tot het 18e levensjaar) uitdienen. Ouders of grootouders die willen sparen voor hun (klein)kinderen kunnen op dit moment beter een spaardeposito afsluiten. De resultaten van dit onderzoek zijn terug te vinden in de Consumentengids van mei 2008.

Dure knuffel

Ook uit eerdere onderzoeken van de Consumentenbond (in 2006 en daarvoor) blijkt dat rentes op jeugdspaarrekeningen achterblijven op gewone reguliere spaarrekeningen. De knuffel of de groei-en knoeiset zijn dure cadeaus als niet de hele looptijd wordt uitgediend, want alleen dan zijn jeugdspaarrekeningen met bonussen een goed alternatief.



