Meldpunt ‘Ziggo’ na een dag al ruim 2500 meldingen

Bij het Consumentenbond-meldpunt ‘Ziggo’ zijn binnen een dag al ruim 2500 meldingen binnengekomen. Uitzonderlijk veel voor zo’n korte periode. Consumenten die klachten hebben over Ziggo kunnen deze nog altijd melden via www.consumentenbond.nl/ziggo Bijna alle klachten zijn ontstaan na de fusie van Multikabel, @Home en Casema op 16 mei 2008. Het grootste probleem blijkt zich op dit moment te manifesteren op het gebied van de internetverbinding, het betreft 67% van de meldingen. Ook over de bereikbaarheid van de klantenservice zijn de melders uitermate ontevreden: 47% heeft langer dan 20 minuten in de wacht gestaan. 16% moest zelfs langer dan een uur wachten. Bovendien blijkt dat 62% van de klachten niet verholpen is, nog eens 14% slechts gedeeltelijk.De bond heeft Ziggo uitgenodigd voor een gesprek over de problemen en houdt het meldpunt de komende dagen open via www.consumentenbond.nl/ziggo