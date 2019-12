Al 12.000 handtekeningen tegen medicijnreclame

Nieuws|De petitie tegen dubieuze medicijnreclame is de afgelopen twee weken al door ruim 12.000 mensen getekend. De Consumentenbond wil met de petitie een verbod op ‘symptoomreclames’ afdwingen. Directe aanleiding is een uitzending van het TROS-programma Radar.

Steun uitspreken voor een verbod op symptoomreclame kan nog tot half oktober. De petitie staat op: www.consumentenbond.nl/petitie.

Het grote aantal steunbetuigingen overtreft alle verwachtingen. Consumentenbond-directeur Bart Combée: “Het is een signaal dat Minister Klink en de Tweede Kamer niet kunnen negeren. Het loopt storm. Maar liefst 12.000 handtekeningen voor een onderwerp dat consumenten niet direct in hun portemonnee raakt, dat is echt heel veel. En het worden er ongetwijfeld nog meer. Op naar de 20.000!”

Reclame voor receptgeneesmiddelen is in Nederland bij wet verboden, maar symptoomreclame is een truc om dat verbod te omzeilen. Bedrijven noemen dan niet de naam van het middel, maar zeggen dat je met een bepaalde – vaak onschuldige – ‘kwaal’ naar de huisarts moet. Ondertussen hebben de bedrijven de huisartsen dan al bestookt met brieven en brochures over hun medicijn. Ook is het vaak volstrekt onduidelijk wie de afzender is van zo’n reclame. Daarmee wordt onterecht de indruk gewekt dat het om objectieve informatie gaat. De Consumentenbond pleit voor een verbod omdat symptoomreclame leidt tot onnodige medicalisering. Door de commercials op radio, tv en internet gaan mensen massaal met onschuldige problemen naar de dokter. Dat kost de medische wereld en de maatschappij als geheel veel geld en tijd. Die tijd kan beter besteed worden aan patiënten met echte problemen of aandoeningen.

De petitie tegen dubieuze medicijnreclame is overigens hard op weg om de meest succesvolle handtekeningenactie in de geschiedenis van de Consumentenbond te worden. Het record dateert uit 2007. Een actie tegen de Vliegtax resulteerde toen in 15.000 steunbetuigingen.

