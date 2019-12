Webwinkel ‘4ALLClients’ zegt leven te beteren

Nieuws|Na een aantal stevige gesprekken met de Consumentenbond zegt ‘4ALLClients’ zijn leven te beteren. Er zijn veel klachten over deze webwinkel: geld terug gaat vaak moeizaam, bestellingen worden niet of veel te laat geleverd en het 0900-nummer (25 cent per minuut) kent standaard een lange wachtrij. Inmiddels heeft 4ALLClients na bemoeienis van de bond het 0900-nummer vervangen door een gewoon nummer. Ook belooft het bedrijf dat mensen voortaan snel hun geld terug krijgen als ze iets terugsturen. Leden van de Consumentenbond die ondanks de toezeggingen toch nog op problemen stuiten bij 4ALLClients, kunnen dat melden op de website van de Consumentenbond. De bond gaat vervolgens voor die mensen bemiddelen.

Over '4ALLClients' komen bij de Consumentenbond met enige regelmaat klachten binnen. Ook op de diverse internetfora staan veel kritische opmerkingen over het bedrijf. Een praktijktest van de bond bevestigt het beeld: wie bestellingen terugstuurt moet heel lang wachten op zijn geld en het blijkt erg lastig om telefonisch contact te leggen. Als verklaring geeft 4ALLClients dat het aantal bestellingen in korte tijd fors is toegenomen, waardoor het hen 'boven het hoofd is gegroeid'. De eigenaar belooft dat hij het interne proces gaat verbeteren, dat bellers voortaan snel iemand aan de lijn krijgen en dat mensen snel hun geld terug krijgen als ze iets terugsturen. Wat de waarde is van die beloftes, moet de toekomst uitwijzen.

Thuiswinkel Waarborg

In zijn algemeenheid adviseert de Consumentenbond om alleen zaken te doen met de circa 800 webwinkels die zijn aangesloten bij de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie. Die winkels zijn te herkennen aan het 'Thuiswinkel Waarborg' en op de website www.thuiswinkel.org staat een lijst met alle aangesloten webwinkels. 4ALLClients is overigens niet aangesloten. Bedrijven die wel lid zijn van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie hebben goede algemene voorwaarden en bij een klacht kunnen klanten terecht bij een onafhankelijke geschillencommissie die vervolgens een bindende uitspraak doet.