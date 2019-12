SER adviseert aanpassing conceptrichtlijn Consumentenrechten

Nieuws|De bescherming van Europese consumenten is in de conceptrichtlijn Consumentenrechten onvoldoende. Dat concludeert de Commissie voor Consumentenaangelegenheden van de SER (SER-CCA), waarin ook de Consumentenbond vertegenwoordigd is, in zijn advies aan het Nederlandse kabinet. Met name het recht op garantie en de regels rondom algemene voorwaarden moeten worden verbeterd. Het kabinet zal dit advies gebruiken bij de onderhandelingen in Europa.