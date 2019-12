ProviderMonitor: Alice evenaart XS4ALL

Sinds ruim een jaar peilt de Consumentenbond de ervaringen van consumenten met hun internet- en telefonieproviders. Elke twee maanden wordt een panel van inmiddels meer dan 7.300 gebruikers gevraagd naar de tevredenheid over hun provider. Daarnaast wijst een meting onder panelleden uit of er storingen of problemen zijn geweest. Uit de laatste resultaten blijkt dat Zeelandnet zich heeft hersteld van een groot aantal telefoonstoringen, iets waar Caiway momenteel last van lijkt te hebben. Per provider hebben minimaal 75 respondenten een enquête ingevuld over hun tevredenheid met de provider en hebben minimaal 75 respondenten aangegeven of ze wel of geen storingen hebben gehad.

Deelname

De elf beoordeelde providers zijn Alice, Caiway, HetNet, KPN, Online, Ziggo, Tele2, Telfort, UPC, XS4ALL en Zeelandnet. Vooralsnog zijn er onvoldoende respondenten om uitspraken te kunnen doen over kleinere providers. De Consumentenbond nodigt internetgebruikers uit om mee te doen aan de ProviderMonitor, met name klanten van Alice, Caiway, Online, Tele2 en Zeelandnet. Deelnemers maken kans op een laptop. Aanmelden kan hier.