Arbodienst schendt medisch beroepsgeheim

Nieuws|Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft arbodienst Tredin een dwangsom opgelegd. De toezichthouder concludeerde na onderzoek dat Tredin stelselmatig medische gegevens van zieke werknemers aan hun werkgevers verstrekte. Dat is niet toegestaan omdat deze gegevens onder het medisch beroepsgeheim vallen. De Consumentenbond is verheugd over het optreden van het CBP. De Bond constateert namelijk dat er steeds vaker misbruik wordt gemaakt van privé-gegevens waardoor de consument schade ondervindt.

Het CBP was het onderzoek bij arbodienst Tredin gestart naar aanleiding van een klacht van een werknemer over het verstrekken van zijn medische gegevens aan zijn werkgever. De arbodienst zorgt voor de verzuimbegeleiding en re-integratie van zieke werknemers. Voor deze doelen is het wettelijk niet toegestaan dat de arbodienst de werkgever informatie over de medische aspecten van het verzuim verstrekt.

Om dit soort zaken in de toekomst te voorkomen, vindt de Bond dat alle bedrijven en instanties die zich bezighouden met het verzamelen, vastleggen en verwerken van privé-gegevens, hiervoor risicoaansprakelijk moeten zijn. Dit betekent dat wanneer persoonsgegevens misbruikt worden, consumenten hun materiële en immateriële schade kunnen verhalen. In dit geval had de betreffende zieke werknemer dan schade kunnen claimen bij Tredin.