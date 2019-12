Banken matigen kosten betaalpakketten

Home

In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn de kosten voor betaaldiensten in 2009 maar beperkt gestegen. Banken geven hiermee gehoor aan de oproep van de Consumentenbond om de kosten niet verder te laten stijgen aangezien Nederlanders steeds efficiƫnter betalen. Gepubliceerd op:5 maart 2009

SNS Bank is de enige negatieve uitschieter en voert de sterkste prijsstijging door in het jaarlijkse Consumentenbond onderzoek naar de kosten van betaaldiensten. De bank negeert daarmee de oproep van de bond uit 2008 om de kosten niet verder te laten stijgen. De bond eist van SNS Bank een verklaring voor deze prijsstijging. ING (voorheen ING Bank en Postbank) is de enige bank die over de hele linie de prijzen licht laat zakken.