Bankergernissen

Nieuws|Consumenten ergeren zich vaak aan bankpassen die snel kapot gaan en extra kosten voor betalen per acceptgiro. De Consumentenbond analyseerde meer dan 1600 meldingen over banken die de afgelopen twee jaar bij de bond binnenkwamen en selecteerde op basis daarvan 8 opvallende bankergernissen. Het verslag hiervan is te lezen in de Geldgids van september 2009.