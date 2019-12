Bank maakt klant weer koning

Nieuws|De banken gaan de klant eindelijk weer centraal stellen, dat is de belangrijkste conclusie uit het rapport van de Commissie Maas over de toekomst van de banken. De Consumentenbond pleit er al lange tijd voor dat financieel dienstverleners de klant en zijn wensen veel meer centraal stellen in hun dienstverlening. De bond roept de banken op deze mooie woorden nu ook in daden om te zetten. Laat zien wat de klant wil en onderzoek of de dienstverlening daar bij aansluit.