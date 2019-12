Bellen en surfen in buitenland goedkoper

Nieuws|Het Europees Parlement heeft ingestemd met nieuwe voorstellen die een einde moeten maken aan hoge rekeningen voor mobiel bellen en internetten in de Europese Unie. Vanaf 1 juli 2009 kost een sms versturen vanuit het buitenland maximaal 11 eurocent. Mobiel bellen kost straks maximaal 43 cent per minuut. Het parlement stemde met een overgrote meerderheid voor de voorstellen; 646 stemmen voor en 22 tegen.

De verwachting is dat mobiel internet in het buitenland ook goedkoper gaat worden. In 2011 moet dit gezakt zijn tot maximaal 50 eurocent per megabyte. Hoeveel goedkoper het voor consumenten wordt, is nog niet duidelijk, omdat het tarief van 50 eurocent geldt voor prijzen die aanbieders elkaar onderling in rekening brengen.

Klachten

De Consumentenbond pleit al enige tijd voor lagere tarieven voor bellen en surfen in het buitenland. In 2007 opende de bond een meldpunt waarop honderden klachten kwamen van consumenten die terug van vakantie torenhoge rekeningen ontvingen van soms wel meer dan 1.000 euro.