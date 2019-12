Nieuws|Welke financieel tussenpersoon geeft het beste dienstverleningsdocument (DVD) aan consumenten? De Consumentenbond roept financieel adviseurs op hun DVD in te sturen voor de wedstrijd ‘Beste dienstverleningsdocument’ in de Actieweek Eerlijke Handel die de bond organiseert van 14 tot 18 december 2009. De eerste 50 DVD’s worden beoordeeld aan de hand van wettelijke criteria. De tussenpersoon met het beste DVD wordt op 15 december 2009 verkozen en wint eeuwige roem met vermelding in de Geldgids van februari 2010.

Sinds 1 juli 2009 zijn financieel adviseurs verplicht om hun klanten in een vroegtijdig stadium een dienstverleningsdocument (DVD) te geven, al direct na het eerste oriënterende gesprek. Hierin staat welke diensten de adviseur aanbiedt, op welke wijze hij beloond wordt en hoe hoog die beloning ongeveer zal zijn. Uit een steekproef van de Consumentenbond onder 40 tussenpersonen, die de bond in oktober publiceerde, blijkt dat een groot deel van alle tussenpersonen geen dienstverleningsdocument overhandigde. Met de verkiezing van beste DVD wil de bond laten zien dat de nieuwe transparantieregels juist kansen bieden voor tussenpersonen om duidelijk te maken welke service klanten mogen verwachten voor het geld dat ze betalen.

Financieel adviseurs kunnen hun dienstverleningsdocument tot uiterlijk 12 december 2009 sturen naar Consumentenbond t.a.v. Collectieve Acties/DVD, Antwoordnummer 21001, 2502 VB Den Haag. Op 15 december 2009 wordt de winnaar bekendgemaakt via de website van de Consumentenbond.

Actieweek Eerlijke Handel

De Consumentenbond organiseert van 14 tot en met 18 december 2009 de ‘Actieweek Eerlijke Handel’ om aandacht te vragen voor het eerlijk zaken doen met consumenten. Bij de bond komen dagelijks veel klachten binnen over misleiding en oneerlijke situaties. In 2008 is de Wet oneerlijke handelspraktijken in werking getreden. Deze wet moet een einde maken aan allerlei misleidende en agressieve verkoopmethoden van ondernemers. De Consumentenautoriteit ziet toe op naleving van deze wet.