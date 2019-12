Twee winnaars ‘beste dienstverleningsdocument’

'De Consumentenbond wil met deze wedstrijd laten zien dat de nieuwe transparantieregels kansen bieden voor tussenpersonen om duidelijk te maken welke service klanten mogen verwachten voor het geld dat ze betalen. Deze beide intermediairs hebben een iets verschillend dienstverleningsdocument, maar voldoen wel het beste aan alle wettelijke vereisten. Toch ook voor beiden nog een verbeterpunt: in de DVD’s staat de provisievergoeding alleen in procenten, terwijl het volgens de Consumentenbond en de toezichthouder AFM nog duidelijker is als dat concreet in euro’s gebeurt. Er blijft dus werk aan de winkel', aldus Bart Combée, directeur Consumentenbond. In de eerste twee weken van december konden alle tussenpersonen hun DVD insturen om op die manier mee te dingen naar de titel ‘beste dienstverleningsdocument’.

Eerlijke Handel

De Consumentenbond organiseert van 14 tot en met 18 december 2009 de ‘Actieweek Eerlijke Handel’ om aandacht te vragen voor het eerlijk zaken doen met consumenten. In de Actieweek Eerlijke Handel staat er elke dag een ander onderwerp in de schijnwerpers. Naast eerlijk zakendoen in de financiële sector vraagt de bond onder andere aandacht voor reislokkertjes en claims op levensmiddelen. Consumenten kunnen daarnaast de hele week stemmen op hun top 5 van grootste consumentenergernissen.