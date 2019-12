Betere informatie over kraamzorg

Nieuws|De Consumentenbond vindt het belangrijk dat consumenten een goede keuze kunnen maken voor kraamzorg. Daarom heeft de bond op 2 april 2009 samen met andere partijen in het Zichtbare Zorg-traject een samenwerkingafspraak getekend die moet leiden tot betere informatie over kwaliteit van kraamorganisaties. Voor moeder en kind is goede en deskundige ondersteuning na de bevalling immers van groot belang en consumenten moeten kunnen kiezen op basis van heldere kwaliteitsinformatie.