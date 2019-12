AFM beboet DSB na overtreding regels

Nieuws|Voor consumenten is het onduidelijk of de huidige dienstverlening van DSB Bank aan de wettelijke eisen voldoet. De Consumentenbond heeft de bank gevraagd of zij maatregelen heeft getroffen om het overtreden van regels in de toekomst te voorkomen. Toezichthouder AFM maakte 1 juli 2009 bekend dat DSB Bank twee boetes krijgt van in totaal €120.000 omdat de bank voor hypotheekaanvragen beoordelingscriteria hanteert die niet zijn vastgelegd én omdat onvoldoende informatie over klanten is ingewonnen.