Ook compensatie bij langdurige vertraging vliegreis

De Consumentenbond spreekt van een doorbraak. De bond heeft lang gestreden voor een duidelijkere regeling bij langdurige vertraging (langer dan drie uur), vooral omdat luchtvaartmaatschappijen een geannuleerde vlucht soms als 'vertraagd' omschrijven om zo de compensatieregelingen te omzeilen. Het Europese Hof heeft bovendien bepaald dat een technisch probleem niet aangemerkt kan worden als overmacht is, tenzij het mankement is veroorzaakt door iets van buitenaf. Bijvoorbeeld wanneer de motor gerepareerd moet worden omdat er een zwerm vogels in is gevlogen.

Duidelijkheid

De uitspraak van het Hof gaat per direct in. Passagiers hebben voortaan bij zowel annulering als langdurige vertraging recht op opvang in de vorm van consumpties, maaltijden of een overnachting. Met daarbij nog een financiële compensatie van - afhankelijk van de afstand en de opgelopen vertraging - 125 tot 600 euro. Niet goed afgehandelde klachten kunnen consumenten voorleggen aan de Geschillencommissie Luchtvaart.