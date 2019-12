Consumentenbond: meer eenvoudige financiële producten

Nieuws|Er moeten meer eenvoudige financiële basisproducten komen om het makkelijker te maken voor consumenten hun financiële huishouding te begrijpen en te doorgronden. De Consumentenbond gaat dit onderwerp op de agenda zetten van het platform CentiQ, Wijzer in Geldzaken, om samen met de partners uit het platform meer simpele financiële producten in de markt te krijgen.

Een financieel basispakket bestaat uit alleen echt noodzakelijke financiële producten zoals een betaalrekening, een spaarrekening zonder beperkende voorwaarden, een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren, een autoverzekering met WA-dekking, een woonhuisverzekering en een inboedelverzekering. Dit pakket moet dan bij elke aanbieder verkrijgbaar zijn. Een eenvoudige spaarrekening bijvoorbeeld hanteert één rentepercentage voor elk saldo, geeft geen lokrente en het saldo is direct en zonder beperkingen of kosten op te nemen.

Complex

Uit verschillende onderzoeken, zoals onderzoek van CentiQ uit mei 2008, blijkt dat consumenten geen belangstelling hebben voor financiële zaken. Veel mensen begrijpen ook de producten die ze op aanraden van een verzekeraar of tussenpersoon afsluiten niet. In de Geldgids van augustus 2009 is meer over eenvoudige financiële producten te lezen.