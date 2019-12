Eenvoudiger toegang tot kantonrechter

Nieuws|Als de Tweede Kamer instemt met een wetsvoorstel van minister van Justitie Hirsch Ballin dan wordt het voor consumenten makkelijker om naar de kantonrechter te stappen. In het voorstel staat dat de kantonrechter geschillen kan behandelen over bedragen tot €25.000. De Consumentenbond heeft zich hiervoor lange tijd sterk gemaakt en het voorstel komt tegemoet aan de wens van de bond. Ook zaken over leningen en consumentenaankopen kunnen voortaan aan de kantonrechter worden voorgelegd, ongeacht de hoogte van het financiële belang.

Het wetsvoorstel maakt het mogelijk dat consumenten ervoor kiezen zelf hun zaak te bepleiten. Bij de kantonrechter is een advocaat namelijk niet verplicht. De bond wijst er wel op dat, vooral als een zaak ingewikkeld is, het raadzaam kan blijven een advocaat in te schakelen. Met dit voorstel is het makkelijker om geschillen die niet door een Geschillencommissie beslecht kunnen worden aan een kantonrechter voor te leggen.

Digitaal

De Consumentenbond wil de toegang tot de rechter verder vergemakkelijken, onder meer door consumenten de mogelijkheid te bieden een geschil digitaal aan te kaarten.

Lees ook: Laagdrempeliger naar de rechter.