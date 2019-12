Energiebesparing is populair

Naast het steunen van de actie kunnen consumenten op www.driekeerbeter.nl een spel spelen dat inzicht geeft in hoeveel geld je kunt besparen met de aanschaf van energiezuinige ‘groene’ apparaten. Consumenten blijken behoefte te hebben aan hulpmiddelen en inzicht in mogelijkheden om geld en energie te kunnen besparen. In bijna een maand tijd is het spel al bijna 10.000 keer gespeeld. Op de website van de Consumentenbonden in de Consumentengids van juni 2009 staan nog meer tips om energie te kunnen besparen.

Nieuw label

De Europese Unie stelt dit jaar energienormen en een nieuw energielabel vast voor elektronica en huishoudelijke apparaten. Natuur en Milieu en de Consumentenbond willen dat het Europees Parlement het heldere bestaande A-G label handhaaft en alleen de criteria voor de klassen aanscherpt. Met het aanscherpen van de labelklassen komt er weer meer onderscheid en betere informatie voor consumenten. Vanuit de industrie liggen er voorstellen op tafel voor een heel nieuw energielabel dat moet verbloemen dat niet elk apparaat behoort tot de zuinigste klasse.