Enorme premieverschillen bij orthodontie en fysio

Nieuws|Wie in 2010 volledig verzekerd wil zijn voor orthodontie of fysiotherapie, moet goed opletten. De prijsverschillen tussen de aanvullende zorgverzekeringen zijn enorm. Door slim te kiezen kunnen consumenten tot ruim € 1.000 op jaarbasis besparen, blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond.

Bij een aanvullende verzekering voor jongeren (tot 18 jaar) met een 100% dekking voor orthodontie is het prijsverschil het grootst. PNO ziektekosten heeft een pakket met een premie van € 24 per maand. Bij drie andere verzekeraars kost een volledige orthodontieverzekering € 119 per maand. Dat is een potentiële besparing van € 95 per maand, en dus € 1.140 op jaarbasis. Bij orthodontieverzekeringen voor volwassenen loopt het prijsverschil op tot € 564 per jaar.

Fysiotherapie

Fysiotherapie valt niet onder de basisverzekering. De eerste tien behandelingen moeten verzekerden zelf betalen, hetzelfde geldt voor alle verdere behandelingen tenzij er sprake is van een chronische aandoening. Een aanvullende verzekering voor volwassenen met een 100% dekking voor fysiotherapie biedt uitkomst. De maandpremies voor deze verzekeringen variëren van € 14 tot € 96, op jaarbasis een verschil van € 984. Overigens hebben de duurdere verzekeringen over het algemeen wel een bredere dekking voor tal van andere zaken. Maar als het uitsluitend te doen is om volledige dekking voor fysiotherapie of orthodontie, dan kunnen consumenten net zo goed de goedkoopste polis kiezen.

ORTHODONTIE: 100% vergoeding voor kinderen tot 18 jaar Goedkoopste polissen: PNO Ziektekosten AV Standaard 24 AEGON Optimaal 34 ONVZ Vrije keuze optifit 34 Duurste polissen: VvAA Aanvullend Excellent 119 AEGON Super 119 ONVZ Vrije Keuze Superfit 119 MAXIMALE BESPARING: € 95 per maand // € 1.140 per jaar

ORTHODONTIE: 100% vergoeding voor volwassenen Goedkoopste polissen: Goudse Aanvulling Basis + Tandarts Top 63 Goudse Aanvulling Uitgebreid + Tandarts Top 75 Stad Holland AV ZorgDeLuxe 85 Duurste polissen: AEGON Super 96 ONVZ Vrije Keuze Superfit 96 VvAA Aanvullend Excellent 96 Goudse Aanvulling Top + Tandarts Top 103 CZ Aanvulling Supertop 110 MAXIMALE BESPARING: € 47 per maand // € 564 per jaar

FYSIOTHERAPIE: 100% vergoeding voor volwassenen Goedkoopste polissen: Salland Jongerenpolis 14 Salland Extra 15 TakeCareNow! T@ke 3 24 Duurste polissen: VvAA Aanvullend Excellent 96 AEGON Super 96 ONVZ Vrije Keuze Superfit 96 MAXIMALE BESPARING: € 82 per maand // € 984 per jaar