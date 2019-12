Europees Parlement bespreekt criminaliseren downloaden

Nieuws|De Consumentenbond roept de onderhandelaars van het Europese Parlement op om zich uit te spreken tegen het voorstel dat internetproviders argeloze consumenten die illegaal downloaden zonder tussenkomst van de rechter kunnen afsluiten van internet. De verantwoordelijke parlementaire commissie buigt zicht hierover op 20 oktober. Het voorstel werd in mei 2009 al door het Europees Parlement verworpen. De Consumentenbond was zeer te spreken over dit krachtige signaal.

De bond pleit al langere tijd voor het beschermen van de fundamentele vrijheden van consumenten op het net. Het zomaar afsluiten en daarmee criminaliseren van consumenten is voor de Consumentenbond onacceptabel. Het Europees Parlement heeft bedongen dat er bij vermeend illegaal downloaden altijd eerst een rechter zich over de zaak moet buigen voordat iemand wordt afgesloten. Begin oktober 2009 stelden de regeringen en de Europese commissie voor om de eis van een rechterlijke toets ten nadele van de consument te verzwakken. Overigens is deze situatie in Nederland (nog) niet aan de orde. Volgens de huidige Nederlandse wet- en regelgeving is downloaden voor niet-commercieel gebruik gewoon toegestaan.

Breed pakket

Het besluit over downloaden is onderdeel van een breed pakket aan maatregelen op het gebied van internet en (mobiele) telefonie. Het Europees Parlement heeft daarmee ingestemd, waardoor consumenten op termijn beter af zijn. Zo wordt het wisselen van telecomaanbieder een stuk eenvoudiger, en sneller. Ook moeten telecombedrijven inbraak, diefstal of verlies van privégegevens voortaan verplicht melden. De Consumentenbond ziet dat als een belangrijke stap vooruit.

Lees ook: Europees Parlement tegen criminaliseren van downloaden