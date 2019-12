Geld terug voor 40.000 klanten Zeelandnet

Nieuws|Internetaanbieder Zeelandnet heeft aangekondigd alle klanten die op 22 juli last hadden van een grote telefoniestoring financiƫle compensatie te geven. Ongeveer 40.000 klanten konden die dag geen gebruik maken van vaste telefonie. Zij krijgen het abonnementsgeld voor de hele maand juli terug. Voor klanten die meerdere diensten afnemen, gaat het om het aandeel telefonie in het maandbedrag. Zeelandnet verrekent de teruggave met de betaling voor augustus.

De Consumentenbond is voorstander van compensatie van consumenten bij onderbrekingen in de dienstverlening. Aanbieders van internet en telefonie doen dat in de praktijk zelden. In juni 2008 pleitte de Consumentenbond voor betere compensatie van klanten van Ziggo na een dagenlange storing. Ziggo compenseerde toen heel beperkt en alleen nadat de klant zelf actief een aanvraag indiende. Zeelandnet pakt het op beide punten beter aan: zij betalen het hele maandbedrag en de compensatie gaat automatisch. De Consumentenbond roept andere aanbieders op het goede voorbeeld van Zeelandnet te volgen.

Algemene voorwaarden

In de algemene voorwaarden van Zeelandnet staat dat er geen compensatie plaatsvindt bij storingen of onderbrekingen van de dienstverlening. De Consumentenbond pleit ervoor dat Zeelandnet en andere aanbieders in hun algemene voorwaarden opnemen dat zij altijd compenseren bij storingen, zodat klanten weten waar ze aan toe zijn.