Geschillencommissie Luchtvaart vanaf 1 juli in werking

De officiƫle lancering van de geschillencommissie vond plaats op 23 juni 2009 door Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat, in bijzijn van BARIN (Board of Airline Representatives in the Netherlands), Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken en de Consumentenbond. De bond ziet deze Nederlandse Geschillencommissie als een blauwdruk voor een toekomstige Europese geschillencommissie voor alle Europese consumenten.

Procedure

Wie klachten heeft over een geannuleerde vlucht, langdurige vertragingen of instapweigering moet deze binnen vier weken voorleggen aan de luchtvaartmaatschappij. Wanneer de klacht niet goed wordt afgehandeld, kan de reiziger de zaak vervolgens binnen drie maanden voorleggen aan de Geschillencommissie Luchtvaart. Meer informatie over de procedure en een formulier om klachten in te dienen, staan vanaf 1 juli op de website van de geschillencommissie

Kijk voor meer informatie in het dossier Vliegvertraging: geld terug!van de Consumentenbond

Lees ook: