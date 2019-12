Informatie over afschaffing vliegtax

Klopt het dat de vliegtax wordt afgeschaft?

Ja. Het kabinet heeft besloten dat vanaf 1 juli 2009 geen vliegbelasting meer in rekening gebracht mag worden. Voorwaarde is wel dat Schiphol ook zelf maatregelen neemt om de concurrentiepositie te verbeteren. Het gaat hierbij om de kosten die Schiphol doorberekent aan luchtvaartmaatschappijen.

Is het moment van boeken bepalend of het moment van vertrek?

Het moment van vertrek is bepalend. De tax wordt geheven op vertrekkende passagiers. Wie na 1 juli vertrekt, hoeft dus geen vliegtax meer te betalen.

Ik heb in januari al geboekt voor september. Krijg ik de vliegtax terug?

Ja. Heeft u een reis met verblijf geboekt dan loopt dit via uw reisagent of u krijgt de tax rechtstreeks terug van de reisorganisator. Heeft u een ‘losse’ vlucht geboekt, dan moet u zich tot de luchtvaartmaatschappij richten (eventueel via de reisagent)

Hoeveel scheelt het / hoeveel krijg ik terug?

Het gaat om € 11,25 voor vluchten in en rond Europa (dus ook Turkije en de Canarische eilanden) en € 45 voor verre vluchten. Aangezien de vliegtax alleen in rekening wordt gebracht voor vluchten die vertrekken vanuit Nederland, krijgt u voor bijvoorbeeld een retourtje Tenerife maar één keer € 11,25 terug. Overigens kan het nog wel even duren voordat het geld wordt teruggestort. Volgens de reisbranche gaat het om zeker 180.000 restituties. Daar is wat tijd mee gemoeid.

Mag een reisorganisatie administratiekosten in rekening brengen voor het teruggeven van de vliegtax?

Hierover lopen de meningen uiteen maar de brancheorganisatie ANVR verwacht dat dit in de praktijk niet gebeurt en adviseert de reisbureaus dringend dit niet te doen. Mochten er toch reisagenten of reisbureaus zijn die administratiekosten in rekening brengen bij teruggaaf van de vliegtax, meld dit dan aan de Consumentenbond.

Hoe zit het met vluchten die nu worden geboekt?

De meeste luchtvaartmaatschappijen en reisorganisaties zijn direct na het voorgenomen kabinetsbesluit al gestopt met het in rekening brengen van de vliegtax. Ze liepen hiermee enigszins vooruit op de definitieve afschaffing.

Ik vlieg voor 1 juli en heb al geboekt. Krijg ik ook iets terug?

Waarschijnlijk niet. De vliegtax wordt pas per 1 juli 2009 afgeschaft. Wie voor die tijd vliegt en al vroeg een ticket heeft geboekt, heeft waarschijnlijk pech. Overigens zijn er enkele reisorganisaties die de vliegtax de afgelopen maanden niet hebben doorberekend aan hun klanten, dit in de hoop meer klanten te trekken. Wanneer een reisorganisatie toch iets teruggeeft, bijvoorbeeld in de vorm van kortingsbonnen, is dat uit coulance of klantenbinding. Het is dus geen recht.

Was de Consumentenbond voor of tegen de vliegtax?

De bond neemt in het algemeen geen standpunt in over inkomens- en belastingpolitiek. Toch was en is de bond tegen de vliegtax omdat het geïnde geld niet rechtstreeks ten goede kwam aan het milieu. Bovendien geldt de vliegtax niet voor vrachtvervoer en (buitenlandse) passagiers die op Schiphol overstappen. En is er voor luchtvaartmaatschappijen gaan enkele stimulans ingebouwd om met schonere en vollere vliegtuigen te vliegen.

Wat heeft de bond gedaan tegen de vliegtax?

De Consumentenbond heeft, gesteund door in totaal 13.000 handtekeningen van sympathisanten, een oproep gedaan aan de Tweede Kamer om de vliegtax wel volledig ten goede te laten komen aan het milieu.