Grotere rol overheid bij internet- en telefoniestoringen

Het blijkt nu in de praktijk erg moeilijk voor consumenten om geld terug te krijgen na een grote storing. Hoe Vodafone zijn klanten gaat compenseren is nog onduidelijk, maar het bedrijf heeft in een gesprek met Consumentenbond-directeur Bart Combée aangegeven dat er hard wordt nagedacht over een passend gebaar richting de klanten.

Noodplan

Hoewel storingen nooit te voorkomen zijn, is het wel mogelijk om de gevolgen ervan zoveel mogelijk te beperken. Zo zouden telecom-bedrijven in de ogen van de Consumentenbond verplicht een noodplan moeten hebben. In zo’n plan staat hoe klanten bij een storing geïnformeerd kunnen worden, wat er met de website moet gebeuren en vooral welke technische en organisatorische processen er in gang worden gezet. De overheid moet op de kwaliteit van de noodplannen toezien. Naar aanleiding van eerdere grote internet- en telefoniestoringen, zoals die bij Ziggo in 2008, heeft de Consumentenbond bij het ministerie van Economische Zaken aangedrongen op een actievere rol van de overheid. Het ministerie onderzoekt dit nu.