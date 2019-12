Kinderen de dupe van uitstel behandeling Nota Overgewicht

Nieuws|Het voor 22 juni 2009 geplande debat in de Tweede Kamer over de Nota Overgewicht is opnieuw uitgesteld, dit keer tot na de zomer. Als direct gevolg daarvan komt er voorlopig geen besluit over een verbod op reclame voor snoep, chips en ijs gericht op kinderen tot 12 jaar.De Consumentenbond vindt het uitstel onacceptabel. Er volgt daarom een bezorgde brief aan de ministers Klink en Rouvoet.