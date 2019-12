Klanten waarderen Nederlandse Spoorwegen beter in 2008

Nieuws|In 2008 was – voor het eerst - meer dan de helft van de reizigers (54%) tevreden over het op tijd rijden van de treinen en de informatie bij ontregelingen. Ook was het algemene oordeel over het reizen met de trein in 2008 beter dan in 2007. Waardeerde in 2007 70% van de treinreizigers de NS met een 7 of hoger, in 2008 was dit 76%. Dit staat in het NS-klanttevredenheidsonderzoek dat vandaag is gepresenteerd.