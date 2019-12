Meergranenbrood: donkere kleur zegt niets over vezels

Nieuws|De kleur van meergranenbrood zegt niets over de hoeveelheid voedingsvezels, zo blijkt – opnieuw – uit onderzoek van de Consumentenbond. Wie zeker wil zijn van een boterham met veel gezonde voedingsvezels, kan het best kiezen voor volkorenbrood in plaats van meergranenbrood.

De bond onderzocht 23 meergranenbroden. Daaruit blijkt dat de donkergekleurde broden van Albert Heijn (Pain de Boulogne) en van C1000 (Multikorn) de kleinste hoeveelheid vezels bevatten van alle geteste meergranenbroden. Het rijkst aan vezels is een brood dat juist vrij licht is van kleur: donker meergranen van Bio+, een brood dat onder andere te koop is bij Jumbo en Plus. De Consumentenbond toont hiermee aan – net als in 2006 en 2007 – dat de kleur van het brood totaal geen houvast biedt. Sommige fabrikanten wekken de indruk dat hun brood veel vezels bevat door het donker te kleuren.

Warenwet

De bond pleit ervoor dat fabrikanten op het etiket de hoeveelheid voedingsvezels duidelijk vermelden. De term ‘meergranen’ suggereert dat er veel vezels in het brood zitten, maar dat is alleen het geval als het brood gemaakt is van volkorenmeel. Het zou goed zijn als zo’n variant voortaan wordt aangeduid als ‘volkoren meergranenbrood’.

De term ‘volkoren’ is al jaren opgenomen in de Warenwet. Eerdere acties van de bond om in de Warenwet ook voorwaarden te verbinden aan de term ‘meergranen’, vonden geen gehoor bij het Ministerie van Volksgezondheid.

Voedingsvezels zorgen onder andere voor een goede werking van de darmen en een soepele stoelgang. Volgens de Gezondheidsraad krijgt slechts 5 tot 10% van de Nederlanders de optimale hoeveelheid vezels binnen. Juist daarom is het belangrijk dat consumenten er vanuit kunnen gaan dat meergranenbrood vezelrijk is.